حملة أمنية مكبرة في مُحافظتي أسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمديريتى أمن "أسوان – دمياط.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا مخدرات "إتجار".. ضُبط خلالهم (5,800 كيلو جرام من مخدر الحشيش –4 كيلو جرام من مخدر البانجو-كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

تنفيذ (686) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (6) قضايا مخدرات "إتجار"وسلاح.. ضُبط خلالهم (9 كيلو جراممن مخدر الحشيش –12كيلو جرام من مخدر البانجو –4,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط(بندقية خرطوش –3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (6) متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.