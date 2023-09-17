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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف مُلابسات تعدي رجل على نجله بالسويس

بوابة الوفد الإلكترونية

قامتت أجهزة وزارة الداخلية بكشف مُلابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله الصبي البالغ من العُمر 10 سنوات وإحداث إصابات بالغه به. 

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بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بالتضرر من شقيقها عامل مقيم بذات العنوان لقيامه بالتعدى على نجله وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، لتسببه فى ضياع مبلغ مالى من المنزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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