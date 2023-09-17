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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 7 مصانع بدون ترخيص في حملة أمنية

حملة امنيه
حملة امنيه

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الدقهلية".

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 أسفرت جهودها عن ضبط القضايا الآتية: 

فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية – الصحة العامة" تم ضبط 7 مصانع بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (25,244 طن مواد غذائية – 295200 قطعة "بسكويت" – واحد طن مخلفات بسكويت هالك – 3300 لتر منظفات – 18,4 طن حلاوة) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية " تم ضبط (مخزنين – مدشة) بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت (29 طن ذرة صفراء – 15,80 طن مبيدات زراعية – 37315 عبوة مبيدات زراعية – 12,537 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 12555 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية)، بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 26 قضية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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