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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سلطنة عمان وإيطاليا تنفذان التمرين العسكري (جبل شمس3)

الجيش السلطاني العُماني
الجيش السلطاني العُماني

 

نفذ الجيش السلطاني العُماني والجيش الإيطالي، فعاليات التمرين العسكري العُماني الإيطالي المشترك (جبل شمس3).

 

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن تمرين (جبل شمس3)، الذي يتم تنفذه في إيطاليا، يشتمل على عمليات تدريبية مشتركة، بهدف الاستمرار في إدامة الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية لمنتسبي الجيش السلطاني العُماني، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة العسكرية بين البلدين.

 

وتهدف التمارين العسكرية المشتركة بين البلدين إلى صقل القدرات والإمكانات القتالية، والارتقاء بمستوى الجاهزية والكفاءة القتالية وإدامتها وتعزيزها من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجيش السلطاني العُماني والدول الشقيقة والصديقة، كما تعمل على تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين.

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