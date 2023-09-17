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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تم الانتهاء من إنشاء محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. 

تقع المحطة على مساحة 26 فدانًا، ويبلغ إنتاجها السنوي حوالي 15 مليون شتلة، تكفي لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل في الموسمين.

 النهوض بمحصول قصب السكر

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تعمل على النهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج.

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وأشار القصير إلى أن المحطة تم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وبتمويل من هيئة تنمية الصعيد.

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وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل، حتى تكون نموذجًا يحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدة الأرض، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وقد أشاد القصير بجهود القائمين على إنشاء المحطة.

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