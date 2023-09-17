صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش

يعقد صالون اوبرا الاسكندرية، أمسية ثقافية تستضيف كل من الدكتور وليد شوشة استاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة ،المطرب احمد جمال والدكتور محمد حسنى استاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الاداب، ضمن احتفالات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمئوية الموسيقار سيد درويش وفى اطار فعاليات النشاط الثقافى والفكرى.

وتدير الامسية الفنانة لقاء سويدان، تحت اشراف الفنان امين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقة بقيادة شريف ياسر وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

يدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره فى تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب فى بدايات القرن العشرين الى جانب استعراض لعدد من مؤلفاته الخالدة.