لدعم الاستثمار .. حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية بالقانون

تدعم الحكومة المصرية المشروعات الإستثمارية، بالعديد من الإجراءات وحزمة من الحوافز الاستثنائية للتسيير على المستثمرين من أجل اقتصاد متنامي يحتضن المشروعات الناشئة ويعمل على دعمها بكافة التيسيرات.

في هذا السياق أقر الرئيس السيسي حزمة من الإعفاءات مؤخرًا للمشروعات الاستثمارية وأهمها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

الإعفاءات الضريبية

تستهدف الإعفاءات الضريبية عدد من الصناعات الاستراتيجية من كافة أنواع الضرائب، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بحسب مدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية .

وتأتي هذه الإعفاءات الضريبية شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها ثلاث سنوات، كما سيعتمد تجديد الإعفاءات لصناعات محددة حسب حجم الاستثمارات الأجنبية ووفقا للضوابط التي لم تعلن بعد والتي سيحددها مجلس الوزراء.

الحوافز الضريبية بالدستور

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

الرخصة الذهبية

وتتوسع الحكومة المصرية فى جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، خبث تم تسليم الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.

كما أعلن مجلس الوزراء أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي فى مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.