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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب عمرو عكاشة: تنفيذ توجيهات السيسي بالرقابة على الأسواق تستهدف مواجهة جشع التجار

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تنفيذ المحافظين لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها علاوة على توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

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وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل من خلال توفير حياة كريمة لهم خاصة بعد قرارات الرئيس الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة وغيرها من القرارات التاريخية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن الحكومة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لجشع التجار عبر زيادة أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأشاد النائب عمرو عكاشة بإقامة الحكومة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وبصفة خاصة المسلتزمات المدرسية والزي المدرسي في ظل اقتراب العام الدراسى الجديد والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المعارض والتخفيضات الموجودة في المعارض والشوادر وذلك تماشياً مع سياسية الدولة في التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

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