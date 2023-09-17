تداول 9 آلاف طن و 528 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 528 شاحنة بضائع و 55 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و243 شاحنة بضائع و 30 سيارة وشملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة 285 شاحنة بضائع و25 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي OAK HARBOUR و الحرية وبوسيدون اكسبريس واستقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 3100 طن بضائع عامةومتنوعة و230 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 راكب بموانيها .



كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.