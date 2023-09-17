الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تداول 9 آلاف طن و 528 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر  اليوم الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 528 شاحنة  بضائع و 55 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة  و243 شاحنة بضائع و 30 سيارة وشملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع  عامة ومتنوعة 285 شاحنة بضائع   و25 سيارة .

 
 ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لمغادرة  ثلاث سفن وهي OAK HARBOUR و الحرية وبوسيدون اكسبريس  واستقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع البحري  تداول 3100 طن بضائع  عامةومتنوعة و230 شاحنة  بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا. 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 راكب بموانيها .


كما  أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.


حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع.

 فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

الجريدة الورقية