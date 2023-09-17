تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بدأت فعاليات البرنامج التدريبى لدعم وتنمية اللغة الفرنسية. تم تنفيذ البرنامج بالتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم وشبكة "كانوبيه" وتعليم فرنسا الدولية، بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التدريب بالمديرية.

يستهدف البرنامج مجموعة من مدرسي وموجهي اللغة الفرنسية في الوادي الجديد. وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن المشروع يهدف إلى صقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية من خلال استحداث أساليب جديدة ومبتكرة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الأساليب تأثير إيجابي في جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم.

مدة التدريب هي 3 أيام متتالية، وتبدأ من اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري. ستجرى الدورة التدريبية في مقر وحدة التدريب بديوان عام المديرية. يشمل البرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية، التي تهدف إلى تعزيز فهم المشاركين للغة الفرنسية وتطوير قدراتهم في تدريسها.

وقد حضر حفل افتتاح البرنامج السيدة حنان مجدى، نائب المحافظ، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال التعليم. وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم ورغبتهم في الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي المهم، الذي يهدف إلى رفع مستوى تعليم اللغة الفرنسية في المديرية.

يتطلع الجميع إلى تحقيق نجاح هذا البرنامج التدريبي وزيادة مستوى الكفاءة في تدريس اللغة الفرنسية في المدارس بالوادى الجديد. يُعتبر هذا البرنامج نموذجًا جيدًا للتعاون المشترك بين الجهات المختلفة لدعم العملية التعليمية وتطوير قدرات المعلمين.

تعليم الوادى الجديد ينفذ برنامج تدريبى للموجهين والمعلمين لتنمية مهارات الفرنسية

تعليم الوادى الجديد ينفذ برنامج تدريبى للموجهين والمعلمين لتنمية مهارات الفرنسية

تعليم الوادى الجديد ينفذ برنامج تدريبى للموجهين والمعلمين لتنمية مهارات الفرنسية

تعليم الوادى الجديد ينفذ برنامج تدريبى للموجهين والمعلمين لتنمية مهارات الفرنسية