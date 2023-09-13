عاصفة دانيال .. وفاة ستة أشخاص من أبناء قرية بأسيوط في ليبيا

تشهد قرية عرب التتالية في محافظة أسيوط حالة من الحزن الشديد والحداد، بعد أن تم الإعلان عن وفاة ستة أشخاص من أبناء القرية في ليبيا بسبب عاصفة دانيال.

قال أحد اهالي القرية إنهم تلقوا خبر وفاة ستة أشخاص من قرية عرب التتالية التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، بما في ذلك أربعة من عائلة واحدة. وهؤلاء هم عبد الرازق إبراهيم الذي يبلغ من العمر 60 عامًا ومتزوج ولديه أبناء، وشقيقه خليل إبراهيم الذي يبلغ من العمر 55 عامًا ومتزوج ولديه أبناء، وأشرف خميس الذي يبلغ من العمر 40 عامًا ومتزوج، وابن شقيقه أحمد محمد خميس، وجاريهما سليمان عيد إبراهيم الذي يبلغ من العمر 26 عامًا ومتزوج ولديه طفل عمره بضعة أشهر، ومحمد سيد الذي يبلغ من العمر 23 عامًا.

وأضاف شخص اخر من اهالي القرية أن جثامين الستة تمت تشييعها في ليبيا ودفنها في الأراضي الليبية بحضور أقاربهم، مشيرًا إلى أن جميع الضحايا ذهبوا إلى الغربة بحثًا عن لقمة العيش والرزق الحلال.

يعتبر هذا الخبر صدمة كبيرة لسكان القرية، حيث يعدون عائلة واحدة كجزء لا يتجزأ من المجتمع التقليدي ويتشاركون الفرح والأحزان معًا. لقد أفقدوا الآن ستة من أعز أفرادهم، وهو أمر محزن للغاية.

تتسبب عاصفة دانيال في ليبيا في العديد من الضحايا والدمار، حيث تساقطت أمطار غزيرة وتواجه المناطق المتضررة ظروفًا قاسية. وفي هذه الظروف القاسية، تعرضت هذه العائلة البريئة للغرق أثناء محاولتهم البقاء في أمان.

تعتبر هذه الفاجعة تذكيرًا قويًا بأهمية ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في ظل ظروف جوية غير مستقرة. يجب أن نتعلم من هذه الحادثة المأساوية ونعرف كيف نحمي أنفسنا وعائلاتنا من خطر العواصف والفيضانات.

تتضافر الجهود في القرية الآن لدعم ومساندة أسر الضحايا، حيث يتجمع الجيران والأقارب لتقديم الدعم العاطفي والمادي في هذا الوقت العصيب. يجب أن تكون المجتمعات وحدها قادرة على تقديم الدعم والمساعدة لأولئك الذين يعانون من خسارة أحبائهم.

نتمنى أن يتقبل الله الفقدان ويمنح أسر الضحايا الصبر والقوة لمواجهة هذا الحزن الكبير. وندعو للضحايا أن يرقدوا في سلام ويجدوا السكينة في الأبدية.