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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد دانيال.. عاصفة التنين تعود إلى مصر خلال أيام

النيل
النيل

 بعد انتهاء عاصفة دانيال المدمرة التي خلفت الكثير من الضحايا في ليبيا، ومرت على مصر بسلام، ظهر الحديث عن عاصفة جديدة سوف تمر على مصر في شهر سبتمبر الجاري، وتشهد خلالها أمطار تستمر على مدار 24 ساعة متواصل وهي عاصفة التنين.

 

مرت عاصفة التنين على مصر منذ 4 سنوات، وأسفر عنها سقوط أمطار غزيرة على كل أنحاء الجمهورية، استمرت يوم كامل، وتوقع خبراء الأرصاد أن تعود عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة في فصل الخريف المقبل.

 

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون معدل الأمطار في عاصفة التنين هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية، وعليه من المتوقع أن تأتي مع بداية فصل الخريف المقبل يوم 23 سبتمبر الجاري.

العاصفة تحدث نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار 

العاصفة تحدث نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط.

 

وهذا يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة التي تؤدي إلى سقوط الأمطار بكميات كبيرة، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه بعض الكوارث البيئية.

 

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