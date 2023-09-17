الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها بخصر منحوت ومكياج ناعم في أحدث ظهور

النجمة هيفاء وهبي
النجمة هيفاء وهبي

تحرص النجمة اللبنانية هيفاء وهبي علي مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتألقت في اخر ظهور بلوك مثير وجذاب يعكس أنوثتها وشبابها.

 

هيفاء وهبي

وبدت هيفاء وهبي بفستان جريء مكشوف من ناحية الصدر والظهر والخصر وإحدى الساقين، وتميز بألوانه الناعمة، فضم الأبيض والأزرق والبني الفاتح.

 

ونسقت هيفاء مع فستانها بحذاء ذا كعب عالٍ باللون الأزرق، وحملت حقيبة متوسطة الحجم باللون الأوف وايت، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وإسورة وساعة وخاتم.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها تتدلى على أحد كتفيها بشكل مرتب وناعم.

 

وحرصت هيفاء علي وضع مكياج يبرز جمال عينيها الساحرتين، فحددتهما بالكحل الأسوء والماسكرا، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم.

 

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هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان جرئ

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