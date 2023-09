هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان جرئ

تنجذب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للأزياء الساحرة المواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية لتعكس منحنيات جسدها بشكل لافت مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.





النجمة اللبنانية هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق بجمبسوت ناعم

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة في احدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ارتدت جمبسوت أنيق صمم من قماش نقشة الزيبرا عكس قوامها الممشوق وأنوثتها دون الميل للجرأة لتثبت للجميع انها تملك نعومة وجاذبية وأنوثة من نوع خاص بغض النظر عن تصاميم الأزياء.

وزينت خصلات شعرها الذهبي الطويل بقبعة حملت نفس نقشة الجمبسوت ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.

نشأتها وحياتها

ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.

حياتها الإعلامية

بدأت هيفا تظهر في المسابقات الجمالية فقد شاركت عام 1992 في انتخابات ملكة جمال الجنوب بلبنان، حيث كانت تجري المسابقة على صعيد المحافظات، فازت هيفا باللقب ولكن سحبت منها الجائزة بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق، وبعدها بدأت العمل كعارضة أزياء في وكالة نضال البشراوي وكانت من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي وبدأ الجمهور يتعرف عليها عندما قامت ببطولة إعلان «معكرونة دانا» الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي. وعادت عام 1994 لتكون موديل في فيديو كليب أغنية «يا قصص» للمطربة الوطنية جوليا بطرس. وفي عام 1995 كانت موديل في فيديو كليب أغنية «بحبك حبيبي» للفنان هاني العمري لكن منع عرض الكليب من قبل الأجهزة الأمنية حينها، نظرًا لتصوير بعض مشاهد الكليب في مراكب بحرية الجيش اللبناني. وفي نفس العام صورت هيفا إعلان «مبيض الغسيل». وفي عام 1996 كانت موديل في كليب الأغنية الشهيرة «إرضى بالنصيب» لسلطان الطرب جورج وسوف. وفي عام 1997 كانت موديل في كليب أغنية «يا ميمة» للمطرب اللبناني عاصي الحلاني. وقد قامت أيضا ببطولة إعلان «مسحوق الغسيل» في نفس السنة، ثم بدأت في العمل كمذيعة لبرنامج عملوها إزاي بمشاركة أحمد السقا وإخراج مجدي الهواري على قناة art المنوعات من خلال خيمة القاهرة الرمضانيه في رمضان من ديسمبر سنة 1998 حتى يناير سنة 1999.

2001 -2003: بدايتها في عالم الغناء واصدار ألبومها الأول

في العام 2001 وقعت عقدًا مع شركة فيرجن العالمية لكنها فسخت العقد بسبب إخلال الشركة بشروط العقد المتمثلة بطرح شريطها الغنائي الأول في الأسواق مطلع العام 2001 صورت هيفاء أغنية «أعشق قلبي والحياة» على طريقة «الفيديو كليب» من توقيع المخرج شادي حنا. التي كتبت كلماتها غريتا غصيبة ولحنها رينيه بندلي، في لبنان بناء على طلبها التي فضلت عدم الاعتماد على المناظر الخارجية في فرنسا لصالح التركيز عليها كمغنية وعلى قصة الاغنية لتصل بشكل أفضل إلى المستمعين.. لكن الكليب لم يبصر بسبب تغيير شركة الإنتاج، «حيث جرى توزيع جديد لبعض الاغنيات وتبديل مجموعة اغنيات بأخرى». وعزت السبب إلى وجود مجموعة من الاغنيات باللغة الفرنسية كتبت خصيصاً لشركة فيرجين، اختارت بعدها شركة «روتانا» للإنتاج الفني «لاستكمال الشروط الغنائية» وكانت ترتبط بعقد شراكة مع شركة EMI العالمية. في بدايات عام 2002 بدأت بتسجيل أغنيتها الأولى بعنوان «أقول أهواك» وذلك حينما رشحها الملحن والموزع جان ماري رياشي للغناء، وكان مقررا أن تصدر الأغنية منفردة ولكن منحت شركة روتانا لها الفرصة أن تصدر ألبوم غنائي كامل، وقد وافقت على هذا القرار وبدأت تختار أغاني ألبومها الأول تحت عنوان «هو الزمان» عام 2002 مع الأغنية المصورة «أقول أهواك» والتي كتبها طوني أبي كرم ولحنها طارق أبو جودة ووزعها جان ماري رياشي واخرج الكليب اللبناني سليم الترك. وقد سبب الكليب انتقادات الكثير من الناس واتهمتها وعمل ثورة في عالم الفن لكون هيفا أول مغنية وقتها قد قامت بالرقص والاثارة التي اعتمدتها هيفا وقد اتهمتها الصحف بأنها تثير مشاعر المشاهدين وقد لاقى الكليب انتقاد كبير بسبب اللبس والرقص الذي اعتمدت بالكليب وقد صنفت هيفا كفنانة مغرية حتى ان أجرت معاها قناة CNN الأميركية مقابلة مع شبكة الأخبار العالمية ضمن برنامج Inside the Middle eastفي عام 2002، وتم التعريف عن هيفا بأنها «فنّانة لبنانية صاعدة ومغنية بوب ونجمة جذابة»، ودارت الكاميرا مع وهبي في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تهافت المعجبون من اللبنانيين والعرب لالتقاط الصور معها، وصورت أغنية «بدي وما بدي» من تأليف الياس ناصر والحان جان صليبا تحت إدارة المخرج شادي حنا وعرض حصريا على شاشة art الموسيقى بعدها صورت هيفا أغنية «وحدي» عام 2002 تحت إدارة المخرج «سامح عبد العزيز» وصورت معه أيضا أغنية «ما صار» عام 2003 لكنهما لم يلقيا النجاح الكافي. بداية سنة 2003 ظهرت هيفا في مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة في برنامجه «ساعة بقرب الحبيب» ولاقت الحلقة أصداء كبيرة حيث بكت هيفا بالحلقة عندما سألها طوني عن ابنتها «زينب» التي لم ترها هيفا سنوات عدة.

2004 - 2005: بدي عيش وبرنامج الوادي

كان من المفترض ان يصدر البوم هيفا الجديد بدي عيش في شهر يوليو من العام 2004 وبعدها تأجل إلى عيد الفطر المبارك بسبب مشاكل إنتاجية مع شركة روتانا لكن وجدت مشاكل أخرى مما جعل شركة روتانا عرض كليب أغنية «يا حياة قلبي» هذه الأغنية التي فرضت نفسها وبقوة على الساحة الفنية وكانت نقلة نوعية في مسيرة هيفا من ناحية اللحن والكلمات والتوزيع. وفي نفس الفترة كانت تصور هيفا كليب جديد مع المخرج هادي الباجوري في فكرة جديدة من حيث التصوير والإخراج وفكرة الكليب نفسها، ترتكز فكرة الكليب الجديد على جمع ثلاث أغنيات من الألبوم في كليب واحد يجمع الأغنيات الثلاث بطريقة الميكساج، تلك الأغنيات تحمل عنواين: «تيجي ازاي»، و«رجب»، و«طول عمري». وقد جسدت هيفا في الأغنية الأولى شخصيّة «هنّومة» التي أدّتها الفنّانة المصريّة القديرة هند رستم في السينما المصرية، في فيلم باب الحديد الذي أخرجه يوسف شاهين، والمخرج هادي الباجوري نفسه سيظهر في مشاهد الكليب، ليشارك هيفاء في التمثيل، ويلعب أيضاً دور مخرج. كما وجسّدت هيفاء خلال الأغنية الثانية قصة مستوحاة أيضاً من الشارع المصريّ، وتحديداً من سوق السمك، حيث لعبت هيفاء دور «معلّمة» في شادر السمك، امافي الأغنية الثالثة لعبت هيفاء دور عارضة الأزياء، وأشرفت على تصميم الأزياء الخاصّة بهيفاء في الكليب المصمّمة «شيرين حجازي». لكن بعد ان عرض الكليب حدث خلاف بين هيفا وبين الفنانة الشعبية مروى بعد قول هيفا ان مروى قد سرقت فكرة الكليب خاصتها مما جعلها ان ترفض الكليب شكلاً وموضوعاً. في بدايات عام 2005 أصدر ألوم بدي عيش وقد حقق نجاح كبير ومبيعات خيالية فاجأ القيمين على شركة روتانا وشهد إقبالًا كبيرًا لجهة المبيعات، كما وقد بدأت هيفا وقتها في تصوير أغنية «بدي عيش» من كلمات وألحان وتوزيع الفنان الياس الرحباني وتحت إدارة المخرج سعيد الماروق قد عرض الكليب في شهر مارس. في بداية شهر مارس عرضت الأغنية الوطنية «لا ما خلصت الحكاية» بعد اغتيال رفيق الحريري مع مجموعة كبيرة من الفنانين فشكلت أول مدخل لها إلى الأغنية الوطنية، واعتبرها وساماً تعلقه على صدرها، لا سيما وأن المناسبة كانت عزيزة وغالية. وفي بداية شهر مايو باشرت هيفا في تصوير أغنية «رجب» تحت إدارة المخرج المصري هادي الباجوري في مصر في منطقة الملاّحات التي تبعد حوالي الساعتين عن القاهرة وقد عرض الكليب في شهر يونيو. اشتركت هيفا في «برنامج الوادي» وهو النسخة العربية من البرنامج السويدي "The Farm" الذي عرض في العديد من دول العالم، ولاقى نجاحا كبيرا. ويسلط الضوء على حياة مشاهير ينتقلون من حياة الرفاهية والراحة إلى حياة بدائية مزرعة معزولة عن العالم الخارجي. وقد بدأ البرنامج في 15 تموز حتى 30 أيلول 2005 على قناة نغم التابعة للمؤسسة اللبنانية للإرسال على مدار 24 ساعة، وأيضا على الال بي سي السهرات الرئيسية. وقد كانت هيفا في البرنامج كضيفة دائمة داخل المزرعة. وكانت تسكن في غرفة منفردة عن باقي المشتركين، ولن تصوت لاختيار شخص للخروج من المسابقة، بل كانت «القدوة» التي ستقدم على تنفيذ الخطوة الأولى من كل مهمة تطلب من سكان الوادي. كما ستقدم أغنيتين أسبوعيا في كل سهرة رئيسية، أغنية خاصة بالبرنامج وأخرى من أغانيها الخاصة. وفعلاً قد قدمت من خلاله عدد من الاستعراضات الغنائية والأغاني الخاصة بأجواء البرنامج. وقد لاقت جدلاً واسعًا بالثياب التي ارتدتها في البرنامج وفي الفساتين التي ارتدتها في السهرات الرئيسية.

وبعد أن أنتهى برنامج الوادي توجهت هيفا إلى تصوير أغنية «انا هيفا» مع المخرج المصري هادي الباجوري وعرض الكليب في شهر أكتوبر وسبب الكليب في سطع نجمها.

2006–2012

في عام 2006، أصدرت «بوس الواوا» (بالعربية: بوس الواوا، بالإنجليزية: Kiss the Booboo)، تم استخدام الأغنية لاحقًا في إعلان لشركة Pepsi. تم اختيارها كأفضل أغنية للعام في عام 2006 من قبل راديو سكوب وصوت الموسيقى. في أوائل عام 2008، تألقت وهبي في فيلم Sea of Stars من إنتاج شركة بيبسي والذي صدر إلى جانب كارول سماحة وأحمد الشريف ووائل كفوري وبريجيت ياغي ورويدة المحروقي. في 4 يوليو 2008، أصدرت وهبي ألبومها الثالث حبيبي أنا (بالعربية: حبيبي أنا، بالإنجليزية: "My Love") والذي يحتوي على 15 أغنية من بينها الأغنية الرئيسية «مش قادرة استنى».

في مارس 2010، أصدرت وهبي ألبومًا للأطفال بعنوان Babe Haifa ضمن روتانا للتسجيلات.