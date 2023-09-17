فرقة التراث تحتفل بمئوية سيد درويش.. الليلة

تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش، حيث تفتتح فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى موسمها الفنى 2023 - 2024 بامسية تقام في الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة من أعمال فنان الشعب منها خفيف الروح، الشيطان، دور ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الأروام، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبى، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادى ، قلبي دليلى، فات الميعاد .. أداء أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبد الحميد، محمد شوقى، محي صلاح وأحمد الوزيرى.

يذكر أن الموسيقار سيد درويش 1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزءًا من التراث الفنى بعد أن نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضي.