محافظ أسيوط يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد سلسلة الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس في المحافظة. المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مثل المطبخ المصري والمحاكاة المصرفية "تحويشة في بنك". ومهمة إصدار بطاقات الرقم القومي للنساء. جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وشيماء علام مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وايزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية وانجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وعلي سيد وكيل وزارة العمل وايهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية والشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية وعضو فرع المجلس بأسيوط وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

وبدأت فعاليات الاستقبال بتوزيع الزهور، بالإضافة إلى بعض العروض الغنائية والأغاني التي قدمها الفريق الكورالي لمدرسة راهبات نوتردام دي بوتر بأسيوط والتي نالت إعجاب الجميع.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط برئيسة المجلس القومي للمرأة، وأعرب عن سعادته بزيارتها اليوم للمحافظة، مشيدا بالدور الذي تقوم به في قيادة المجلس القومي للمرأة للارتقاء بدور المرأة المصرية. المرأة محليا ودوليا لتحقيق رؤية مصر 2030 والتأكيد على دورها الأساسي في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.

واستعرض اللواء عصام سعد جهود المحافظة والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالمرأة في مختلف القطاعات ومنها التمكين الاقتصادي للمرأة للأسر الأكثر احتياجاً وتوزيع المشروعات الصغيرة عليهم لتحويلهم إلى قوى منتجة. في المجتمع. ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتغيير... واقع الحياة بتلك القرى ومرحلتها الجديدة هو المشروع القومي لتنمية الريف المصري والذي ويتم تنفيذه في 149 قرية في 7 مراكز على مستوى المحافظات، حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تتجاوز 44 مليار جنيه.

ومن جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال ودوره المستمر في دعم ورعاية المرأة ورغبته في تمكينها اقتصاديا من خلال توزيع المشروعات التي تدر الدخل وتساهم في تحويلها إلى قدرات إنتاجية. . في المجتمع. كما شكرت السير فريال، مدير مدرسة راهبات نوتردام ديسابوتر، وفريق الكورال بالمدرسة. وأعربت عن إعجابها بتميز فريق الكورال، ودعتها لدراسة إمكانية تنسيق وتقديم أغنية "مصر بلدنا أمانة" في الأوبرا وضمن برنامج "نورا".

وأوضح المحافظ أن الزيارة من المقرر أن تشهد تفقد معرض المنتجات في بهو ديوان عام المحافظة، وتوزيع بعض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل على النساء المعيلات وبعض الأسر الأكثر احتياجاً. . ، التحرك إلى مركز الفتح لتفقد المطبخ المصري بمركز تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة، ثم التوجه إلى مركز شباب قرية الشامية بمركز ساحل سليم لتفقد أنشطة وفعاليات المجلس، ومن بينهم نورا ميسرة، وتفقد مدخرات. ومجموعات القروض، كما تفقدت المحاكاة المصرفية "تحويشة في بنك"، وتفقد مهمة البطاقة الوطنية للمرأة، بالإضافة إلى تفقد عرض