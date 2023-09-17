لجان المصالحات تنهي ثأراً استمر 6 سنوات بين عائلتين بمركز البداري

أنهت لجان المصالحات والتحكيم بمركز البداري بأسيوط نزاعاً انتقامياً ( ثأر) استمر ستة أعوام بين عائلتي “آل إبراهيم” و”آل الحضايره” بقرية الفاروقية التابعة للعقال البحري بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

جرت فعاليات جلسة التصالح بحضور المئات من أهالي مركز البداري والقرى المحيطة، في احدي القاعات الخاصة في قرية النواميس بالبداري. افتتحت الجلسة بقراءة الفاتحة وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات بعض الحضور من رجالات الأزهر الشريف ولجان الوعظ والصلح.

تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين في حضور لجنة المصالحات واتخاذ قسم التصالح، حيث اتفق الطرفان على التخلي عن المشاحنات والخلافات والتوصل إلى صلح نهائي. تم قراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين وتأكيد الحضور على إنهاء الخصومة والعودة للسلام ومنح العفو المتبادل، ملتزمين بشروط لجنة المصالحة العرفية.

بعد استماع أعضاء لجنة المصالحات بمركز البداري، والتي تضمت الدكتور محمد نوفل وعلاء عبد الحميد مهران ومحمد خلف الله كعك والدكتور الحلفاوي محمد خليل، تم التوصل إلى اتفاق وتسوية بين الطرفين. بالتعاون مع المباحث والشرطة المحلية، تم حل النزاع وإنهاء الخلاف بفضل جهود المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث شرق أسيوط، والرائد مروان جمال رئيس مباحث البداري، والرائد سامي ثروت مساعد مباحث البداري.

تعود دعوى الانتقام ( الثأر ) إلى عام 2018، حيث كان هناك خلافات حادة بين العائلتين وقد تسببت في مقتل 4 أشخاص من العائلتين. وقد اتفق الجميع على وضع حد لهذا الصراع والتوصل إلى مصالحة نهائية وقاموا بالتزام بعدم الاعتداء على بعضهم البعض وأقسموا جميعًا بالتزامهم بكتاب الله.

حضر الجلسة العديد من الشخصيات الهامة والمسؤولين الدينيين والقضائيين، من بينهم الدكتور سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة، والأمين العام لبيت الأسرة المصرية بأسيوط، والدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ بأسيوط، والدكتور صلاح السيد المدير العام للشؤون الإقليمية، وعدد من العلماء والشيوخ من الأزهر الشريف ورجال المصالحة.

تعتبر هذه المصالحة بين العائلتين خطوة مهمة نحو تعزيز السلم والأمن في المنطقة، وترسيخ ثقافة التسامح والمحبة بين الأفراد. تأتي هذه المصالحة في إطار جهود السلطات المحلية والجهات المعنية للحد من النزاعات العائلية وتحقيق الاستقرار والسلام في المجتمع.

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري

لجان المصالحات تنهي ثأر استمر 6 سنوات بين آل إبراهيم والحضايره بالبداري