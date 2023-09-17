موعد صرف مرتبات الموظفين بالسعودية لشهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات الموظفين بالسعودية.. يعد محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، خاصة مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر 2023، وتشمل الاحتفالات الألعاب النارية، والعروض الجوية المزهلة، حيث يحمل الاحتفال هذا العام شعار "نحلم .. نحقق"هذا العام بدلا من "الدار لنا" وهي ذكرى تحول مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.

صرف رواتب الموظفين بالسعودية لشهر سبتمبر

ووفقًا لـ" وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، يتم صرف رواتب الموظفين بالسعودية لشهر سبتمبر ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري،2023 ويمكن تقديمه أو تأخيره يوم إذا صادف عطلة رسمية، حيث أن سوف يتم صرف كافة الوزارات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري 2023.

الاحتفالات باليوم الوطني السعودي

وتقام الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، من خلال توزيع الأعلام السعودية وتزيين الشوارع بالزينة الوطنية، وإقامة عروض نارية حيث تصبح السماء براقة بالألعاب النارية، فضلًا عن تنظيم العديد من الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والمسرحيات.

إجازة اليوم الوطني السعودي

ويحصل موظفو القطاعين العام والخاص على يوم واحد إجازة، بينما تمتمد إجازة المدارس والجامعات لمدة أربعة أيام، وفق اللوائح والقوانين الحكومية، حيث تكون مدفوعة الأجر، وتبدأ إجازة الجامعات والمدارس، من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر لسنة 2023 حتى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر بينما تبدأ إجازة القطاع الخاص يوم السبت 23 سبتمبر 2023، أما القطاع العام يوم الأحد المرافق 24 سبتمبر.