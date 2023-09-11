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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد العوبثاني يزف نبأ سعيد بشأن السينما السعودية عالمياً

خالد مبارك العوبثاني
خالد مبارك العوبثاني

زف الأستاذ خالد مبارك العوبثاني، نبأ سار بشأن السينما في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ان الخبر السعيد هو تبوأ المملكة مكانة مميزة في صناعة الفن السابع.
وأكد " العوبثاني "، أن إيرادات السينما السعودية، أصبحت الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى شباك التذاكر مسجلاً رقماً قياسياً.
وكشف خالد العوبثاني ، ان الشاشة السعودية الكبيرة، احتلت المركز الثالث عالمياً، في التصنيف الدولي، مشيراً ان سويسرا، هي التي تتصدر ترتيب دول العالم بتذاكر السينما الأغلى في العالم، تليها الدانمارك، ثم المملكة العربية.
وعن أرقام المملكة، أضاف "العوبثاني"، إن التذاكر المباعة في المملكة، تجاوزت ملايين التذاكر، بعدد ضخمن من الشاشات ودار السينما وعدد المقاعد، لافتاً إلى أن السينما السعودية تتواجد في أكثر من 20 مدينة، وتجاوز عدد الأفلام المعروضة 33 فيلمًا.
وتابع العوبثاني، قائلاً: أن الفيلم المسجل كونه الأعلى في شباك التذاكر كان فيلم "top gun: maverick "، بأكثر من 1.2 مليون تذكرة مباعة، وإيرادات اقتربت من رقم قياسي.
وأتم الأستاذ خالد مبارك العوبثاني، حديثه، ان السينما السعودية تواصل صدارة مبيعات التذاكر والإيرادات على مستوى الشرق الأوسط منذ عام 2020، مؤكداً جاذبية السوق السعودي لعرض الأفلام في دور السينمائي.

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