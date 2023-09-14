السعودية.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرورعبر منصة أبشر

السعودية.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة التفاصيل الكاملة، للاستعلاتم عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية، باستخدام رقم اللوحة، حيث فرضت وزارة الداخلية السعودية غرامة مالية على المخالفات المرورية تبدأ من 300 ريال وحتى 900 ريال سعودي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

في البداية الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية من هنا

يجب تسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور.

النقر على الخدمات الرقمية، واختيار الخدمات المرورية.

النقر على أيقونة خدمات الاستعلام.

الضغط على تفاصيل المخالفة المرورية.

اختيار العقوبات غير المدفوعة.

يجب اختيار الاستعلام من خلال رقم اللوحة.

أخيرًا تظهر أمامك المخالفات المرورية

خطوات استخراج جواز رقمي

وفي سياق آخر يمكن للمواطنين استخراج جواز رقمي من خلال منصة أبشر، بطريقة إلكترونية بسيطة، ويتيح جواز السفر السعودي للمواطن إمكان دخول 42 دولة، دون الحاجة للحصول على تأشيرة، ولديه العديد من المميزات، حيث إنه يحتل المرتبة 65 على المستوى العالمي.

طريقة استخراج جواز رقمي عبر منصة أبشر

يجب الدخول على منصة أبشر الإلكترونية

الدخول على أبشر أفراد.

إدخال البيانات الشخصية كافة المطلوبة منك.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول، وإدخال كود التحقق.

النقر على كلمة المواطنين.

النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية

الضغط على أيقونة خدمات الجواز.

تحديد الخدمة المطلوبة، وتقديم الطلب، والاحتفاظ برقم العملية.