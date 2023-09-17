أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم الأحد في الأسواق الشعبية

أسعار الخضار والفاكهة.. حالة من الاستقرار والتباين السعري شهدته أسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الاحد في الاسواق الشعبية والمحلية، وسجل سعر كيلو البطاطس 15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 30 لـ35 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة والخضار خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الاحد في الاسواق الشعبية والمحلية، ويحرص الوفد على تقديم خدماته السعرية لمتابعيه كخدمة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد في الأسواق المصرية

الخضار

سجل سعر كيلو البطاطس 15 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الخيار ما بين 17 و20 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 20 و23 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكوسة 17 جنيهًا للكيلو الواحد.

ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس 8 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الفلفل الألوان 35 جنيهًا جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الفلفل الرومى 15 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر مابين 20 و25 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الليمون ما بين 8 و10 جنيهات.

كما تراوح كيلو ورق العنب ما بين 55 و60 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد في الأسواق

الفاكهة

سجل سعر كيلو التين البرشومي 30 جنيهًا.

كما وصل سعر كيلو السكري 40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 30 لـ35 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو المانجو النعوم إلى 35 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو المانجو العويس 50 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو المانجو السكري إلى 35 جنيهًا.