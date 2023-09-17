شهدت مصر في الآونة الأخيرة، وخاصة في فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم بالبلاد، تقدماً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، تقديم العديد من الخدمات المتنوعة لذوي الهمم، ومنها طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي بمراكز العلاج التابعة للوزارة.

ويتضمن طلب رسوم العلاج الطبيعي بمراكز العلاج التابعة للوزارة، العديد من البيانات منها، اسم المريض والسن وتاريخ الميلاد، اسم مقدم الطلب وصفته، عنوان السكن، رقم البطاقة وتاريخ صدورها، الفئة التي ينتمي إليها الطالب، سواء من يتم تأهيلهم مهنياً، أو أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات.

المستندات المطلوبة لطلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي لذوي الهمم

1- خطاب تحويل من مكتب التأهيل.

2- مستند يفيد انتماء الطالب لأي من الفئات التالية من تم تأهيلهم مهنيا بهيئات التأهيل.

- أفراد الأسر أصحاب المعاشات أوالمساعدات «الضمان الاجتماعى».

- أفراد الأسر المستفيدون من نظام التأمين الاجتماعي الشامل «معاش السادات».

- حالات أخرى صادر بشأنها قرارات وزارية بالإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي.

3- تلتزم جهة الإدارة بالموافقة على الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي للمعاقين في نفس يوم استكمال المستندات، وفي حدود الأغراض المخصصة لهذا الغرض.

تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية

وفق قرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعى للمعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بالنموذج الصادر في سبتمبر 2006 وفق التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات من تحديد المستندات والأوراق والتوقيتات الزمنية لإنجاز الخدمة.