رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور اليوم عدة أنشطة وفعاليات بأسيوط

تزور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، محافظة أسيوط، الأحد، لتتفقد سلسلة الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بالمحافظة.

وتتضمن زيارة المجلس تفقد المعرض الحرفي بمبنى محافظة أسيوط والمأكولات المصرية بمركز تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى زيارة قرية الشامية بالساحل الأوسط سليم في المحافظة لحضور فعاليات نورا، ومجموعات الادخار والقروض الرقمية، وتمرين التحويشة المصرفية في أحد البنوك، ومهمة بطاقة الهوية الوطنية للنساء، بالإضافة إلى عرض مسرحي مباشر، بالإضافة إلى عرض مسرحي لقاء بعنوان بلدي أمانة وجلسات دوارة وأمسيات عائلية مصرية.



استقبلت الدكتورة مايا مرسي، ألبارو إيرانتو جوتيريز، سفير إسبانيا في مصر، وإيفا سواريز ليوناردو، رئيس التعاون بالمكتب الفني الإسباني في مصر، وماريا تارنكون، مديرة مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك لبحث أشكال التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المشترك والمثمر خلال الفترة الأخيرة، وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل.



كما استعرض رئيس المجلس الأعمال التي قام بها مكتب شكاوي المرأة بالمجلس خلال الفترة الماضية والإنجازات والنجاحات التي حققها وآخرها إطلاق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للمرأة في حالات التعرض للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالتعاون مع مبادرة “إطمئن”.