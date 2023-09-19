التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية بطوخ فى القليوبية

شنت الاجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ والإدارة الزراعية بطوخ فى التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية

بشأن ضرورة التصدي الفورى لصور التعدى على الأراضي الزراعية برئاسة اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بالتعاون بين الجهات المختصة للتصدى للتعدى على الأراضي الزراعية

كما شاركت المهندسة مها الزهيرى مدير حماية الأراضي بطوخ بتشكيل غرفة عمليات يوم الجمعة والربط بين مسؤلى الجمعيات الزراعية وبين الوحدات المحلية وتم التصدى لكافة حالات التعدى التى تم ضبطها يوم الجمعة فيما أعلنت حالة استنفار للسادة مفتشى القطاعات بالتواجد والمرور المستمر للحفاظ على الرقعة الزراعية



أدت فيه الإدارة الزراعية بطوخ أداء مشهود بكافة قطاعاتها ومفتشيها فاعلنت حالة اليقظة التامة والمتابعة لإجهاض كافة المحاولات فى التعدى على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية بالتعاون والاشتراك مع الوحدات المحلية وخاصة في ايام الجمع والعطلات ففى الوحدة المحلية بكفر منصور، شارك المهندس أشرف فضالى مدير الإدارة الزراعية بإزالة فورية لحالة تعدى على الأرض الزراعية



كما شاركت المهندسة مها الزهيرى مدير حماية الأراضي بطوخ بتشكيل غرفة عمليات يوم الجمعة والربط بين مسؤلى الجمعيات الزراعية وبين الوحدات المحلية وتم التصدى لكافة حالات التعدى التى تم ضبطها يوم الجمعة فيما أعلنت حالة استنفار للسادة مفتشى القطاعات بالتواجد والمرور المستمر للحفاظ على الرقعة الزراعية