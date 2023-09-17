بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023.. يكثف الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات البحث عن موعد صرف المعاش، خاصة عقب قرار الرئيس السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية لاصحاب المعاشات والمستفيدين منها باجمالي 11 مليون مواطن لتكون 600 جنيه بدلا من300 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وفي السياق، كشفت القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، والتي من المقرر أن تصرف في يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 ويستمر حتى 6 أكتوبر.

أماكن صرف معاشات أكتوبر

ويمكن للمواطنين صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، من البنوك والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ البريد المصرى، و منافذ فورى وكارت ميزة، والهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي، و ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر

الفئة الأولى بداية من 1000 جنيه، يومي 1 و2 أكتوبر 2023.

الفئة الثانية بداية من 2000 جنيه، يومي 3 و4 أكتوبر 2023.

الفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه، يومي 5 و6 أكتوبر 2023.

قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطنين

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.