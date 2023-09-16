«ولد الهدى» حملة يُطلقها الأزهر للفتوى طوال شهر ربيع الأول

يُطلِقُ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة بعنوان « ولد الهدى» طوال شهر ربيع الأول احتفاء بذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد ﷺ.

ويقدم المركز خلال هذا الشهر المبارك باقة متنوعة من النسائم الدعوية والرسائل التوعوية التي تدعو الأمة جمعاء إلى التخلق بأخلاقه ﷺ وتأدب بآدابه، وتذكّر بسيرته ﷺ العطرة، وتبين كريم شمائله وفضائله وحقوقه ﷺ على أمته.

كما يتقدَّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للمسلمين حول العالم بخالص التَّهاني بهذه المناسبة العطرة، ويسر المركز أن يقدم لمتابعيه برامج حملته عبر منافذه الإلكترونية تحت العناوين الآتية:

