سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، شنّ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 60 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:

- 33 ألف عبوة مشروب صناعي مجهول المصدر.

- 300 كجم سجق مجهول المصدر.

- 300 كجم بروتين صويا غير مدون عليه تاريخ الصلاحية، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المعتمدة للوقوف على مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.

- 22 ألف عبوة ملح مغشوش، وتم تحرير محضر غش تجاري.



- إعدام 200 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 120 كجم عسل إسود بناءً على قرار النيابة العامة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 3 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية المخالفة، وتحرير 35 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مخللات، لحوم، ألبان، معلبات، أسماك)، وتم تنفيذ عدد 17 قرار نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 174 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 494 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم حصر عدد 2398 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (سناكس، زبادي، خلطات توابل، مياه غازية، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 288 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحرير 2 محضر نقص اشتراطات لمنشآت غذائية.



كما تم تنسيق حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ، أسفرت عن تحرير 4 محاضر إجراءات ضبط قضائي.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية على 230 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان)، حيث تم إعدام 1225 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 23 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، الخانكة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركزي بنها وطوخ بالمحافظة، وتم المرور على مصنع يقوم بتصنيع حلوى المولد وآخر يقوم بتصنيع وتعبئة العصائر البودر، حيث تم ضبط كمية من عصائر البودر بدون بيانات وبها علامات فساد ظاهري بإجمالي وزن 465 كجم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بشن 15 حملة تفتيشية على أكثر من 66 منشأة غذائية بنطاق مراكز وقرى ومدن المحافظة وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 599 كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، مخللات متنوعة، ألبان، عصائر مختلفة، شيكولاتة، أسماك، زيوت) بالإضافة إلى تحرير عدد 35 محضرًا.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 36 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب، الروضة) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 130 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (صلصا، دهون مجمدة، لحوم، خضار، زيوت، حلوى، مواد غذائية متنوعة) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم ضبط كمية من (اللحوم، مجمدات متنوعة، عجينة طعمية، جبن) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 14 محضر عدم وجود شهادات صحية و 4 محاضر إنذارات وصحة مهنية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر 6 حملات تفتيشية على 19 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 30 كجم لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومنتجات غذائية بها علامات الفساد الظاهري، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة.



كما قام الفرع بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية في شن حملات استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه.

وشن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة شمال سيناء حملات مشتركة مع مديرية الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، وتم تحرير عدد 3 محاضر عدم وجود شهادات صحية و3 محاضر عدم إعلان أسعار.