الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل ترميم وتمويل مسجد سارية الجبل بأيادٍ مصرية (فيديو)

مسجد سارية الجبل
مسجد سارية الجبل

كشف الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، تفاصيل ترميم مسجد “سارية الجبل”، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا واهتماما كبيرا بالآثار الإسلامية والقبطية.

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وأضاف “عبدالرحيم”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الوالي العثماني سليمان الخادم  شيد مسجد سارية الجبل في 935 هجريا، وجرى تخطيطه وتصميمه على طريقة المساد الموجودة في تركيا لاسيما إسطنبول.

وأوضح أن العناصر الزخرفية بمسجد سارية الجبل جرت بأياد مصرية ترجع للفترة المملوكية، مضيفًا أن المسجد عثماني التراث، بينما الفنون الزخرفية الموجودة على الجدران والمنبر مملوكية.

حقيقة نسبة المسجد إلى القائد سارية الجبل

وأشار إلى أنه ليس هناك علاقة بالمرة بين القائد سارية الجبل وبين هذا المسجد نهائيا، مؤكدا أن هذا المسجد من تشييد الوالي العثماني الخادم.

وذكر أن أعمال ترميم مسجد سارية الجبل لم تأخذ أكثر من عامين، وكل أعمال الترميم والتمويل بأياد مصرية خالصة، كاشفا عن وجود افتتاحات أخرى خلال الفترة القادمة تمت بها كل أعمال الترميم بأياد مصرية.

 

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