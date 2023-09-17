الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، بيغة الاستفادة من الدعم، والقدرةة على الصرف، يأتي ذلك في وقتٍ شهد توجيهات رئاسية بزيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة وتكون الزيادة بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

عدم تقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية

وجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

 أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 تقديم صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

 تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام المتقدمين للحصول على دعم كرامة.

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم امتلاك سيارة، ومحل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

أن يكون الأطفال من 6 سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور 80% على الأقل.

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