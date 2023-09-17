شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، بيغة الاستفادة من الدعم، والقدرةة على الصرف، يأتي ذلك في وقتٍ شهد توجيهات رئاسية بزيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة وتكون الزيادة بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

عدم تقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية

وجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

تقديم صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام المتقدمين للحصول على دعم كرامة.

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم امتلاك سيارة، ومحل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

أن يكون الأطفال من 6 سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور 80% على الأقل.