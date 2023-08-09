موعد صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر أغسطس 2023، يبحث عنه الكثير من المستحقين للدعم النقدى الشهري، إذْ إن هناك استعدادات وتجهيزات مكثفة لعملية الصرف وتوفير الصرف بطرق عدة.

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات استعدادات صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش "تكافل و كرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2023، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023:

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023، ومن المقرر أن يبدأ يوم 15 أغسطس 2023 المقبل.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023:

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023:

- الدخول إلى موقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023:

يستطيع جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023 صرف الدعم إلكترونيًا باستخدام بطاقة ميزة من الأماكن المخصصة كافة للصرف.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023:

- صرف معاش تكافل وكرامة من ماكينات الصراف الآلي للبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

- صرف معاش تكافل وكرامة من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

زيادة معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023:

يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت قرار بـ زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين بنسبة قدرها 25%، وتم تطبيق هذا القرار منذ شهر إبريل 2023 الماضي، ويصرف المستفيدون معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة.