وزير التنمية المحلية يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفنى بالوزارة وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وشهد الاجتماع مناقشة إطار وسبل التعاون في الفترة المقبلة بين وزارة التنمية المحلية فيما يخص ما تنفذه وتشرف عليه من مشروعات وبرامج تنموية في محافظات صعيد مصر وما تنفذه هيئة تنمية الصعيد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية الصعيد في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

محافظات الصعيد تحظي بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كما أوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات الصعيد تحظي بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بنصيب كبير فيما يخص عدد المراكز الادارية والقري المستفيدة من تلك المبادرة القومية، مشيراً إلي تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات والجهات المعنية بالدولة والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي.

كما شهد اللقاء التركيز علي التعاون فيما يخص تنفيذ وتمويل المشروعات الواعدة التي حددتها وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة في مجال التصنيع الزراعي والتكتلات الاقتصادية ومنها علي وجه الخصوص سلسلة القيمة للتصنيع الزراعي لثمرة الرومان التي تتميز بها محافظة أسيوط وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستفادة القصوي من هذا المنتج وزيادة القيمة المضافة له من خلال عمليات التصنيع محلياً بدلاً من تصدير كمادة خام بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للمحافظة والمواطنين والاقتصاد القومي.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون لانشاء مجمع لصناعات الرومان في أسيوط للاستفادة من المنتج في أكثر من صورة بدلاً من تصديره كمادة خام وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إلي ان الهيئة منذ انشاءها تركز جهودها واستثماراتها ومشروعاتها علي محافظات الصعيد وبصفة خاصة جنوب الصعيد.

كما عرض رئيس الهيئة لبعض المشروعات التى يتم تنفيذها والجارية من الهيئة في عدد من محافظات إقليم الصعيد ووضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، وتنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل.

كما شهد اللقاء الاتفاق علي استمرار التواصل و التعاون بين الوزارة والهيئة خلال الفترة المقبلة في عدد آخر من المشروعات وبصفة خاصة في مجال التصنيع والمجمعات الصناعية في مجال التصنيع الزراعي.