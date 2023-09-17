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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأت في حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

الطقس
الطقس

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الإستقرار في الاحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.

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استقرار في الأحوال الجوية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

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أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس سيء وعاصفة دانيال

الأجواء معتدلة 

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

نشاط للرياح 

وذكرت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة البكرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي: 

القاهرة: العظمى 33 والصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 24.

طنطا:- العظمى 32 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 33 والصغرى 24.

مطروح: العظمى 29 والصغرى 22.

السلوم: العظمى 29 والصغرى 21.

سيوة: العظمى 31 والصغرى 20.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط:- العظمى 32 والصغرى 25.

الزقازيق:- العظمى 34 والصغرى 25.

المنصورة:- العظمى 33 والصغرى 25.

الإسماعيلية:- العظمى 35 والصغرى 24.

السويس:- العظمى 34 والصغرى 24.

العريش:- العظمى 32 والصغرى 23.

رفح:- العظمى 31 والصغرى 25.

شرم الشيخ:- العظمى 37 الصغرى 28.

الغردقة:-  العظمى 35 الصغرى 27.

مرسى علم:- العظمى 36 الصغرى 28.

الفيوم:- العظمى 33 الصغرى 24.

بنى سويف:- العظمى 34 الصغرى 23.

المنيا:- العظمى 35 الصغرى 22.

أسيوط:- العظمى 34 الصغرى 23.

سوهاج:- العظمى 35 الصغرى 24.

قنا:- العظمى 39 الصغرى 26.

الأقصر:- العظمى 38 الصغرى 26.

أسوان:- العظمى 38 الصغرى 27.

أبوسمبل:- العظمى 37 الصغرى 26.

الوادي الجديد:- العظمى 38 الصغرى 22.

شلاتين:- العظمى 36 الصغرى 28.

أبو رماد:- العظمى 34 الصغرى 28.

حلايب:- العظمى 33 الصغرى 28

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