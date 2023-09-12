أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس سيء وعاصفة دانيال

أعلنت محافظة أسيوط في صعيد مصر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة طقس سيء والعاصفة دانيال. يُتوقع أن تؤثر هذه العاصفة الجوية على المحافظة خلال الفترة من الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري وحتى انتهاء الموجة.

تستعد السلطات المحلية في أسيوط للتعامل مع تداعيات هذه الحالة الجوية السيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية والدفاع المدني والمؤسسات الحكومية الأخرى. تشمل الإجراءات المتخذة رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية الفرق الإغاثية والإنقاذ للتعامل مع أية طارئ ينجم عن العاصفة.

من جانبها، تناشد السلطات السكان اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، مثل تأمين المواد الغذائية الضرورية والشراب والمعدات الضرورية للتعامل مع العاصفة. كما يُنصح بأخذ الحيطة والحذر وتجنب التنقل غير الضروري خلال فترة الموجة الجوية السيئة ويجب تجنب القيادة على الطرق ما لم يكن هناك ضرورة قصوى، وتجنب السرعة الزائدة والابتعاد عن أعمدة الإنارة والإعلانات والمحولات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار. يجب التأكد من إغلاق النوافذ وإزالة أصص الزرع من أسوار البلكونات وتجنب التواجد تحت الأشجار خلال فترة الرياح المثيرة للرمال والأتربة. يجب على المزارعين اتخاذ جميع الاحتياطات وتصريف مياه الأمطار على الترع والمصارف واستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، خاصة لمرضى الصدر والحساسية. يجب الابتعاد عن المجاري المائية ونهر النيل بسبب حركة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة. يجب الابتعاد عن أسطح المنازل والبلكونات أثناء سقوط الأمطار وحدوث رياح شديدة.

يُذكر أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية تهدف إلى تعزيز الأمان والسلامة للسكان المحليين وحمايتهم من التداعيات السلبية للعواصف الجوية القوية التي قد تسبب فيضانات وهبوب رياح عاتية وتشتت في الأمطار. وبفضل الجهود المشتركة للسلطات والمواطنين، يمكن التخفيف من تأثيرات هذه العواصف وحماية حياة وممتلكات الناس.

ويعتبر الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات أولوية قصوى في هذه الظروف الجوية الصعبة.

نظرًا للتحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الداخلية، يجب على الأهالي أن يلتزموا بتوجيهات الجهات المعنية والحفاظ على سلامتهم. تنصح السلطات المحلية بتجنب السفر والقيادة في حالات الطوارئ فقط وتجنب المناطق المنخفضة والأماكن التي تعرضت للفيضانات في الماضي.

كما ينصح الأهالي بتجنب الاحتكاك بالأسلاك الكهربائية المكشوفة ومحولات الكهرباء المتضررة والابتعاد عن الأماكن التي يكون فيها حتمية الأمطار، حيث يتزايد خطر الصعقة الكهربائية في هذه الأوقات.

للمزارعين، يجب أخذ كافة التدابير الوقائية لحماية المحاصيل والماشية من العاصفة والأمطار الغزيرة. يجب تصريف المياه بعناية لتجنب فيضان أراضي الزراعة وضمان استمرارية الإنتاج.

رفع درجة الاستعداد القصوى في محافظة أسيوط جاء تجاوباً مع توقعات العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة. يجب على الأهالي أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المحلية واتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم خلال هذه الفترة الصعبة.