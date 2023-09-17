رئيس "مياه المنوفية" يتابع مشروعات الصرف الصحي الجديدة بتلا

تفقد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض، مدير عام المشروعات ورئيس وحده piu، الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

كما تفقد مشروع الصرف الصحى بقرية كفر قرشوم بأطوال شبكات 8.5 كم طولى، ويهدف لخدمة ما يقرب من 2000 وحدة سكنية بعدد حوالى 600 وصلة منزلية وتصل نسبة الانجاز إلى 75%.

وكلف نجيب ، بمتابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على تنفيذ المشروع داخل القرية دون وقوع أى ضرر على المواطنين، بسبب عمليه إنشاء شبكات الانحدار للقرية بعد اتخاذ الإجراءات كافة مع الأجهزه المعنية.

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد نجيب على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بمواقع الأعمال كافة والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع، حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.