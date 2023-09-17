تفاصيل مصرع فتاة في انهيار عقار بالعمرانية

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل مصرع فتاة في انهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة العمرانية، وتبين أن الفتاة كانت في شرفة شقة مجاورة للعقار المنهار وأثناء سقوطه تصادف وجودها في البلكونة وتسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة العمرانية خالٍ من السكان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ؛ في محاولة لإنقاذ الناجين أسفل أنقاض العقار.

بانتقال قوات الأمن والحماية المدنية والمعاينة تبين أن العقار مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان، وأن سقوطه أدى إلى انهيار 2 بلكونة من العقار المقام المواجه له.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع فتاة مقيمة بعقار مجاور تدعى "أمال خالد" 18 عاما؛ نتيجة سقوط أجزاء من العقار المنهار عليها.

وتقوم النيابة والجهات المختصة حاليا باتخاذ إجراءاتها؛ للوقوف على سبب انهيار العقار والبحث عن مصابين أو ضحايا تحت الأنقاض في الوقت الحالي.

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق الخارجة بأسيوط



وفي سياق آخر انقلبت سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بالوادي الجديد مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل منطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط.

تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى.

تعرض المصابون لكدمات وسحجات في جميع أنحاء الجسم.

وقد تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج المناسب.

بين المصابين مروان رفعت سليمان، هدى أحمد سعيد، أسماء سليمان أحمد، إيمان جمال سليمان، أمل أحمد سيد، هايدي عبدالناصر عبدالعال، كاميليا أحمد سيد، مصطفى إسماعيل أحمد، رودي مصطفى أبو الليل، لوجي مصطفى أبو الليل، سارة صادق صديق، وأسماء جمال سليمان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات وتحديد أسباب الحادث. السلطات المعنية تعمل على توفير كل الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة الطرق وتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

العثور على رضيع ملقى أمام مسجد بالسنبلاوين في الدقهلية



عثر عدد من أهالي مدينة السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، على طفل حديث الولادة ملقى أمام مسجد، اليوم السبت، ويرتدي ملابسه وبجواره كيس بلاستيك به أدوية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من الأهالي بعثورهم على طفل حديث الولادة ملقى أمام مجمع الفرقان الإسلامي عقب صلاة العصر.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الطفل يرتدي ملابسه، وعثر بجواره على كيس بلاستيك به بعض الأدوية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الطفل؛ لتحديد هوية والدته ومرتكب الواقعة.

نفخه بالكمبروسر.. إصابة تلميذ على يد زميله داخل ورشة كاوتشوك بالدقهلية

وفي واقعة أخرى، تواصل جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، تحقيقاتها في واقعة إصابة طفل بنزيف وثقب في الأمعاء، وذلك جراء وضع زميله خرطوم كمبروسر هواء في فتحة الشرج وتشغيله، أثناء وصلة مزاح بينهما خلال عملهما في ورشة لإصلاح الكاوتشوك بمركز شربين.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى الأزهر بدمياط، بوصول الطفل ع.ا.ا ويبلغ من العمر 9 سنوات، مقيم بقرية كفر الوكالة دائرة مركز شربين، ويعمل بورشة إصلاح كاوتشوك، مصابًا بنزيف بفتحة الشرج واسترواح هوائي بالبطن وثقب بالأمعاء.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال والده أكد أنه أثناء تواجد نجله في الورشة محل عمله، وضع زميله ويدعى عطية ويبلغ من العمر 14 عامًا، خرطوم كمبروسر هواء في فتحة الشرج لديه وقام بتشغيله، ما تسبب في حدوث إصابته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث للمركز من ضبط الطفل المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خلال وصلة مزاح بينهما، ولم يقصد إحداث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت أعمالها.