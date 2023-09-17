إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال بمعاهد الغربية

انطلقت صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، بمقر قاعة التدريب بمعهد فتيات طنطا الثانوي، بمنطقة الغربية الأزهرية، لتأهيل معلمات رياض الأطفال لإعدادهن للعمل بمعاهد اللغات، ومن المقرر أن تستمرفعاليات التدريب حتى يوم الخميس الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣م.

ويتم التدريب بمنطقة الغربية الأزهرية بناءً على تعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت إشراف الشيخ عبداللطيف حسن طلحه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وبالتعاون بين إدارة التدريب التربوي، التعليم النموذجي، رياض الأطفال وتوجيه اللغة الإنجليزية، وتلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية، والتركيز على الجانب العملي لمعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، ويحاضر فيها مجموعة متميزة من معلمى اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية أعلنت انطلاق برنامج تدريبي، اليوم، لتدريب معلمي المعاهد النموذجية لغات للصفوف (الأول – الثاني -الثالث) الابتدائي، التي تم استحداث قاعات لغات بها وذلك من مستويات متعددة، وفقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.