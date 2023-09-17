ننشر أسعار اللحوم البلدية والمجمدة بالبحيرة

تنشر بوابة الوفد الألكترونية اليوم تقريرا من أسواق قري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الاحد 17سبتمبر2023، حول اسعار اللحوم والتي شهدت إستقرارا ، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية (البقري المشفي )مابين 270جنيها إلي 310جنيها للكيلو حسب صغر عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 210إلي 260جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 200إلي 240 جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو .

كما تراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .