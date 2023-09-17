حقيقة شكوى مواطن عبر مواقع التواصل من ورود مخالفات مرورية

رصدت الأجهزة الأمنية لشكوى أحد المواطنين الواردة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتنويه للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتى تساءل فيها عن أسباب ورود عدد كبير من رسائل المخالفات المرورية له.

وبالفحص والاطلاع على الصور المرورية الملتقطة لسيارته تبين أن كافة المخالفات المرورية التى تم إرسالها له صحيحة.



وأن السبيل لتلافي ورود المخالفات يتطلب الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان حفاظًا على حياته وحياة المواطنين.