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الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حقيقة شكوى مواطن عبر مواقع التواصل من ورود مخالفات مرورية

بوابة الوفد الإلكترونية

رصدت الأجهزة الأمنية  لشكوى أحد المواطنين الواردة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتنويه للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتى تساءل فيها عن أسباب ورود عدد كبير من رسائل المخالفات المرورية له.

وبالفحص والاطلاع على الصور المرورية الملتقطة لسيارته تبين أن كافة المخالفات المرورية التى تم إرسالها له صحيحة.


وأن السبيل لتلافي ورود المخالفات يتطلب الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان حفاظًا على حياته وحياة المواطنين.

 

 

الجريدة الورقية