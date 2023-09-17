فيران توريس يكسر نحس برشلونة بعد 867 يوما

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على ريال بيتيس بخماسية في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

شهدت مباراة حدثا استثنائيا، تمكن الفريق الكتالوني من كسر نحسه كان يطارده لفترة طويلة، حيث تمكن فيران توريس من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، عن طريق ركلة حرة مباشرة.

فيران توريس

وكان ذلك الهدف الأول لبرشلونة من ركلة حرة منذ أكثر من عامين و4 أشهر، وتحديدا 867 يومًا، وجاءات جميع محاولات اللاعبين لتسجيل هدف من ركلة حرة بالفشل طوال تلك الفترة.

نفذ لاعبي برشلونة طوال هذه السنوات 41 ركلة حرة ولم ينجح في تسجيل أي هدف.

ومنذ رحيل ليونيل ميسي في صيف عام 2021 عن برشلونة، والفريق الكتالوني لم يتمكن من تسجيل أي هدف من ركلة حرة، واعتبروا ذلك عقدة كبيرة، ولكن أخيرًا تمكن فيران توريس من كسر هذه العقدة وتسجيل ضربة حرة.

وكان آخر هدف لبرشلونة من ركلة حرة، قبل هدف فيران توريس في 2 مايو 2021، وجاء بأقدام ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، في مباراة أمام فالنسيا انتهت بنتيجة 3-2 لصالح البلوجرانا، على ملعب الميستايا في الدوري الإسباني.

ميسي

وغادر ميسي برشلونة في صيف 2021، لينضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 36 عاما موسمين مع الفريق الفرنسي، قبل أن ينتقل هذا الصيف إلى إنتر ميامي.

واستمر ميسي تسجيل الركلات الحرة مع إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني، حيث وصل إلى 64 هدفا من ركلة حرة حتى الآن في مسيرته.