يورجن كلوب يتغنى بأداء محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

تغنى يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، بتألق محمد صلاح، بعد الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 3 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ولم يسجل الدولي المصري أهداف في المباراة، ولكنه كان المحرك الرئيسي وراء هذا الفوز بتقديمه تمريرتين حاسمتين، حيث صنع الهدف الأول لزميله جاكبو، وبتمريرة ساحرة أخرى صنع الهدف الثاني لأندرو روبرتسون.

محمد صلاح

بهذه النتيجة تمكن ليفربول من رفع رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي إلى وصافه جدول ترتيب الدوري، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط.

وأشاد كلوب بـ محمد صلاح في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إنه لا يُصدق، فهو مُشارك في كل شيء".

وأضاف: "إنه موجود دائمًا عندما نحتاج إليه، مثل الجميع، في الشوط الأول لم يكن رائعًا خلاله، ولكن في الشوط الثاني تقدم بشكل جيد".

محمد صلاح يحقق أرقام قياسية مع ليفربول

استطاع صلاح من صناعة 63 هدف في الدوري الإنجليزي، منها 62 مع ليفربول وواحدة مع تشيلسي.

ليصبح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا بتمريرتين حاسمتين عن الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي الحالي، ولاعب ليستر سيتي ومانشستر سيتي السابق.

ووصل صلاح إلى 201 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة) مع الريدز بالبريميرليج، بواقع 139 هدفًا وصنع 62 آخرين.

محمد صلاح

علمًا بأنه أصبح ثاني لاعب في تاريخ ناديه يتخطى حاجز الـ 200 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي، بعد ستيفن جيرارد نجم الفريق السابق والمدرب الحالي للاتفاق السعودي.

وبات صلاح رابع لاعب يصنع هدفا في 5 مباريات متتالية، خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد موزي إيسيت مع ليستر سيتي عام 2003، وسيسك فابريجاس مع تشيلسي عام 2015، وجيرارد ديلوفيو في نفس العام مع إيفرتون.