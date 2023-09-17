نيابة النزهة تباشر التحقيق في واقعة وفاة سيدة على يد زوجها بالماء المغلي

تباشر نيابة النزهة التحقيق في حادث مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة النزهة بعدما ألقى عليها ماء مغلي أدت إلى مصرعها وإصابتها بحروق في متفرق أنحاء جسدها.

قتل سيدة بالماء المغلي على يد زوجها

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة زوجته بالماء المغلي، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وكلفت النيابة العامة بالنزهة، بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة لمعرفة تاريخ وسبب الوفاة وتحديد ما بها من إصابات.



وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة النزهة من القبض على متهم ألقى مياه مغلية على زوجته تسببت في وفاتها؛ وذلك لشكه في سلوكها.

وأقر المتهم برتكابه للواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين زوجته، وشكه في سلوكها.

وبحسب أقوال المتهم أمام رجال المباحث فإن المجني عليها طلبت منه تترك منزل الزوجية زاعما وجود علاقة عاطفية بين زوجته آخر ووفقا لاعترافه.



واعترف المتهم أنه اختمر في ذهنه التخلص منها وتعذيبها انتقاما منها لوجود علاقة عاطفية بينها وبين آخر، فقرر احضار الماء المغلي وألقاه عليها ولقت مصرعها.



وكشفت تحريات المباحث وجود خلافات بين المتهم والمجني عليها منذ سنة بسبب شكه فى سلوكها واعتقاده بوجود علاقة بينها وبين احد الأشخاص.

ووفقا للتحريات فإنه بيوم الحادث نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية قام على إثرها بإحضار ماء مغلى وألقاه عليها ما تسبب فى وفاتها.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد مقتل سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث وعثر وعثرت على جثة سيدة مصابة بحروق شديدة من مياه مغلية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجها.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام 7 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية وتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستماع إلى أقوال الشهود والتحفظ على المسروقات وتحريز المضبوطات التي عثرت بحوزتهم.