الهلال بدون أي خسارة في الدوري السعودي

ينفرد فريق الهلال تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، برقم مميز في الدوري السعودي بعد مرور 6 أسابيع من المسابقة.

ويعد الهلال الفريق الوحيد الذي لم يتلق خسارة في الدوري السعودي حتى الأن حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة وليحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة الاتحاد والأهلي.

ويمتلك الهلال أقوى خط هجومي في الدوري السعودي حتى الأن برصيد 20 هدفا وثالث أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف، ويعد الاتحاد صاحب أقوى خط دفاعي بأربعة أهداف فقط.

وينافس ثلاثة لاعبين من الهلال على قائمة هدافي الدوري السعودي وهم سالم الدوسري كوصيف بستة أهداف والكسندر ميتروفيتش ومالكوم بواقع خمسة أهداف لكل منهما، في حين يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة بسبعة أهداف.

وكان الهلال قد اكتسح جاره الرياض بسداسية مقابل هدف، مساء الجمعة في الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي.

وأبرم الهلال سلسلة تعاقدات تاريخية في الانتقالات الأخيرة أبرزهم نيمار ومالكوم وميتروفيتش وسافيتش وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي.

ويستعد الهلال لبدء مشواره الآسيوي، مساء الاثنين، بمواجهة نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا، على أن يستأنف منافسات الدوري السعودي يوم الخميس المقبل بمواجهة ضمك في إطار منافسات الجولة السابعة.