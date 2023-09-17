محافظ الغربية يناقش استعدادات الاحتفال بنصر أكتوبر والعيد القومي للمحافظة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة رؤية واستعدادات محافظة الغربية للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد والعيد القومي للمحافظة.

ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد عبد الغني الهيئة العامة لتعليم الكبار، الأستاذ محمد سعفان مدير الشباب بمديرية الشباب والرياضة، الأستاذة أميرة أحمد المجلس القومي للمرأة، المكتب الفني لمحافظ الغربية.

وأوضح المحافظ أن الغربية اعتادت على الاحتفال بالعيد القومي وذكرى انتصار أكتوبر المجيد وان هذه الاحتفالات أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياءا لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بحصر كافة الأنشطة التي ستقوم بتنفيذها خلال احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي.

وأكد رحمي أن احتفالات الغربية هذا العام ستكون مليئة بالمفاجآت وستدخل السرور على أهل المحافظة بالكامل.