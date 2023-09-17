في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، باشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، أقام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، فعاليات ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وفي هذا الإطار، نفذ بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد سرد قصة بعنوان "كيف أتعامل مع الهزيمة"، من تأليف الكاتب نيخيل كلامبا وتنفيذ كوثر عبدالرازق.

تهدف هذه الفعالية الثقافية إلى تعزيز الوعي الثقافي وتطوير مهارات التفكير والتعامل مع الهزائم في الحياة. القصة تناقش موضوعاً هاماً حول كيفية التعامل مع الهزائم وتحويلها إلى فرص للتعلم والتطور. يحكي الكاتب نيخيل كلامبا قصة شخصية تعرضت لهزيمة في حياتها وكيف تمكنت من التغلب عليها وتحقيق النجاح.

وقد نالت القصة إعجاب الحضور الذين استمتعوا بالمأدبة الأدبية الجميلة والتفكير العميق الذي تميز بها النص. وأثنى الحضور على طريقة تناول الكاتب للموضوع وأسلوبه الرشيق في السرد.

تأتي هذه الفعاليات الثقافية والفنية ضمن جهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الحياة الثقافية وتنمية المواهب والمهارات الفنية والثقافية في الوادي الجديد وإثراء الحياة الثقافية في المجتمع المحلي.

يجب أن نرحب ونشجع هذه الأنشطة التي تساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف، وتساهم في تعزيز الحوار الثقافي وتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية في المجتمع.

"كيف أتعامل مع الهزيمة" ورشة حكي في بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد

"كيف أتعامل مع الهزيمة" ورشة حكي في بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد

"كيف أتعامل مع الهزيمة" ورشة حكي في بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد