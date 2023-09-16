وكيل جيتور يطرح x70 موديل 2024 ويخطر موزعيه بأحدث قائمة سعرية

أعلنت مجموعة القصراوي، وكيل علامة جيتور في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية، وشهدت القائمة الجديدة الصادرة عن “القصراوي” ثبات أسعار جميع سيارات العلامة الصينية جيتور، مقارنة بآخر قائمة لأسعار "جيتور" الصادرة في أغسطس الماضي.

طرح جيتور X70 موديل 2024

كذلك شهدت قائمة أسعار سيارات جيتور الصادرة عن “القصراوي” طرح موديل 2024 من السيارة X70 مع استمرار طرح موديل 2023 من السيارة أيضاً، وتنتمي جيتور X70، موديل 2024 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، سباعية المقاعد، وتتوافر في مصر بفئتين من التجهيزات.

مواصفات جيتور X70 موديل 2024

بحسب المعلن من القصراوي تعتمد السيارة جيتور X70 موديل 2024 على محرك رباعى الأسطوانات "تيربو"، سعة 1.5 لتر، يزأر بقوة 147 حصان، عند عدد لفات 5500 لفة بالدقيقة، ويبلغ أقصى عزم للسيارة الجديدة 210 نيوتن - متر / 1750 - 4000 د.د، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

ويمكن للسيارة جيتور X70 موديل 2024 الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة خلال زمن قدره 10 ثواني.

وتستهلك السيارة X70 موديل 2024 متوسط 8.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر تقطعها.

أما عن أبعاد السيارة جيتور X70 موديل 2024 فيبلغ طول قاعدة العجلات 2.745 مم، وطول 4.720 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.710 مم، فيما ترتفع عن سطح الأرض بمقدار 210 مم.

وتتمتع السيارة جيتور X70 موديل 2024، بالعديد من وسائل الأمان يأتي في مقدمتها وسائد هوائية أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وEBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات.

وتزخر السيارة جيتور X70 موديل 2024 بباقة من وسائل الترفيه، منها عجلة قيادة جلدية، تكييف ثنائي، التحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات، زر لإدارة المحرك، مرايا ضم كهربائية، فضلاً عن نظام صوتي متطور، وشاشة تحكم لمسية قياس 10 بوصات قابلة للربط مع الهواتف الذكية، ومخرج USB وبلوتوث و6 سماعات وراديو وثلاث مخارج V12.

أسعار سيارات جيتور

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية القائمة الكاملة لأسعار سيارات جيتور في مصر، الصادرة عن مجموعة القصراوي.