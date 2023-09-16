وكيل صحة قنا يجري جولة مسائية لمستشفي قوص المركزي

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية مساء اليوم لمستشفي قوص المركزي، رافقه خلال الزيارة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات والدكتوراحمد النحاس مدير المستشفي والدكتور أحمد صبحي نائب المدير.

إستهل الجولة بتفقد الإستقبال لتفقد خدمات الطوارئ وتوافر أدوية الطوارئ والأمصال ووجود رصيد كافي منها، وأستكمل الزيارة بتفقد قسم الباطنة للإطمئنان علي المرضي وعلي خضوعهم لبروتوكول العلاج وفق حالتهم الصحية.

وإستمرت جولة بدران بتفقد العناية المركزة وقسم العمليات للتأكد من تنفيذ أقصي أوجه مكافحة العدوي بالقسم.

وخلال الزيارة تفقد الدكتور محمد بدران قسم الأطفال والحضانات والنساء والتوليد وبنك الدم للتأكد من رصيد كافي من فصائل الدم المختلفة.

هذا وأكد الدكتور محمد علي ضرورة بذل الجهود المختلفة بالمستشفي من أجل حصول المواطنين المترددين علي المستشفي للرعاية الصحية اللازمة وذلك وفق تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بالحرص الدائم علي خدمة المواطنين وتقدم الدعم الصحي لهم.