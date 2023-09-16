إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق الخارجة بأسيوط

انقلبت سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بالوادي الجديد مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل منطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط.

تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى.

تعرض المصابون لكدمات وسجحات في جميع أنحاء الجسم.

وقد تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج المناسب.

بين المصابين مروان رفعت سليمان، هدى أحمد سعيد، أسماء سليمان أحمد، إيمان جمال سليمان، أمل أحمد سيد، هايدي عبدالناصر عبدالعال، كاميليا أحمد سيد، مصطفى إسماعيل أحمد، رودي مصطفى أبو الليل، لوجي مصطفى أبو الليل، سارة صادق صديق، وأسماء جمال سليمان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات وتحديد أسباب الحادث. السلطات المعنية تعمل على توفير كل الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة الطرق وتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.