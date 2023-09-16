عاجل
بيك آب جديدة تنافس سيارات تويوتا هايلكس غطاسون يكشفون عن فاجعة مروعة في ميناء درنة الليبية انفصال هيو جاكمان وديبورا لي فيرنيس بعد 27 عامًا|هل مجتمع "الميم" السبب؟ عضو بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي تحدث مع الشعب بالقلب والعقل والمنطق السعودية تضبط أكثر من 15 ألف مخالف خلال أسبوع
السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق الخارجة بأسيوط

إصابة 12 شخصًا في
إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص علي طريق الخارجة اسيوط

انقلبت سيارة ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط بالوادي الجديد مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا. 

تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل منطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط.

 تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى.

تعرض المصابون لكدمات وسجحات في جميع أنحاء الجسم. 

وقد تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج المناسب. 

بين المصابين مروان رفعت سليمان، هدى أحمد سعيد، أسماء سليمان أحمد، إيمان جمال سليمان، أمل أحمد سيد، هايدي عبدالناصر عبدالعال، كاميليا أحمد سيد، مصطفى إسماعيل أحمد، رودي مصطفى أبو الليل، لوجي مصطفى أبو الليل، سارة صادق صديق، وأسماء جمال سليمان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات وتحديد أسباب الحادث. السلطات المعنية تعمل على توفير كل الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة الطرق وتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

الجريدة الورقية