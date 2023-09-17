في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ابدأ حلمك" بإشراف الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تستمر فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" في تدريب واكتشاف الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح والمقام بمحافظة الوادي الجديد. كان هناك حضورًا للكاتب المسرحي سعيد حجاج مدرب الدراما والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع. تم تنظيم التدريبات في مسرح وسينما هيبس، حيث وضع المخرج أحمد طه اللمسات الأخيرة على المشروع ومتابعة مستوى المتدربين في جميع العناصر. حضر المخرج حسن رفقي والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليميين للمشروع في الخارجة.

وفي قصر ثقافة موط، واصل الفنان ماهر الحجار تدريباته ومراجعة مربعات ابن عروس والرباعيات بالتمثيل الحركي والإيقاعي. كان هناك حضور المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع في الداخلة.

تهدف هذه الفعاليات إلى تشجيع المواهب الشابة في المجال الفني وتطوير قدراتهم في فنون المسرح والتمثيل. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم وتعزيز الثقافة والفن في مصر، وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين المحافظات المختلفة.

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط

فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" تستمر في تدريب واكتشاف الممثل الشامل بموط