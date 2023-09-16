مصرع تاجر اسلحة وذخيرة عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن في أسيوط

تمكَّن ضباط مديرية أمن أسيوط في مصر من تحديد موقع تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمتورط في تجارة الأسلحة النارية والذخائر. وقد سبق اتهامه في 22 قضية متنوعة تشمل القتل العمد وشروع في القتل والخطف وحيازة سلاح ناري والذخيرة والسرقة بالإكراه والضرب والمشاجرة والسرقة وإطلاق النار وإتلاف خطوط الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يقع على عاتقه أحكام بالإعدام في عدة قضايا بما في ذلك حكم بالإعدام على خلفية قضية قتل عمد في مركز شرطة القوصية بأسيوط.

بعد تمكين الضباط من تحديد مكانه، قاموا بإلقاء القبض عليه. وما لبث أن اندلعت إطلاقات نارية من جانبه حين شعر بقوة القوات. ونتيجة لذلك، لقي حتفه. وعُثر على 7 بنادق آلية و9 خزائن من العيار ذاته و4 بنادق خرطوش و9 مسدسات محلية الصنع وعدد من الطلقات المتنوعة ودراجة نارية غير مرقمة بحوزته. وتُمَّ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد.

تأتي هذه العملية كمتابعة لجهود ضباط مديرية أمن أسيوط في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، خاصة في ملاحقة واعتقال العناصر الإجرامية ذات الخطورة العالية. يعتبر هذا الإنجاز جزءًا من الجهود المُتواصلة للأجهزة الأمنية في مصر للقضاء على الجريمة وتعزيز الأمن في البلاد.