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السبت 16 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تنفي خروج قواتها من بلدة أندرييفكا جنوب باخموت

القوات الروسية
القوات الروسية

نفت روسيا، اليوم السبت، التصريحات الأوكرانية بخصوص السيطرة على بلدة أندرييفكا، جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، مؤكدة أن قواتها ما زالت هناك.

 

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وقالت وزارة الدفاع في روسيا في نشرتها اليومية: "في قطاع دونيتسك واصل العدو تنفيذ عمليات هجومية محاولاً من دون جدوى إخراج القوات الروسية من بلدتي كليشتشييفكا وأندرييفكا"، وفق فرانس برس.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، "تحرير أندرييفكا في منطقة دونيتسك"، لافتاً إلى أن قوات كييف ألحقت "خلال عمليات هجومية خسائر كبيرة بالعدو على صعيد العديد والعتاد".

وصرح متحدث باسم لواء أوكراني يخوض المعارك على الأرض للتلفزيون الأوكراني، الجمعة، أن أندرييفكا باتت "مدمرة بالكامل" جراء المعارك.

كما نشر مقطعاً مصوراً على تليغرام، السبت، يؤكد فيه سيطرة الجيش الأوكراني على أندرييفكا، ويظهر جنودا أوكرانيين يتقدمون بين أشجار متفحمة وبيوت صغيرة مدمرة ودخان كثيف.

إلى ذلك أعلنت السلطات الروسية، السبت، مقتل 5 مدنيين وإصابة آخر في ضربات أوكرانية عدة على دونيتسك وبلدة سفيتلودارسك الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرقي باخموت، في الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو.

وذكر قائد منطقة دونيتسك الذي عينته روسيا دينيس بوشيلين على تليغرام: "تضرر 3 منازل سكنية واثنتان من البنى التحتية المدنية، وتدمير منزل في سفيتلودارسك".

يشار إلى أن معركة باخموت هي الأطول والأكثر حصداً للأرواح منذ بدء الحرب في فبراير 2022. وأعلنت موسكو سيطرتها على هذه المدينة في مايو بعدما تعرضت لدمار واسع جراء المعارك وعمليات القصف.

ومنذ مطلع يونيو يشن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً بغية صد القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها، لكنه يواجه خطوطاً دفاعية قوية.

 

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